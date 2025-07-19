Президент Ильхам Алиев разъяснил, при каких условиях может быть подписан мирный договор с Арменией

Как я отметил сегодня, мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое - парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора", - добавил глава государства.