В Бухаресте состоялась антиправительственная акция протеста

Антиправительственный митинг в румынской столице привел к столкновениям демонстрантов с силами правопорядка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Digi 24.

Сотни демонстрантов, вышедших на акцию протеста перед дворцом Виктории в Бухаресте, выкрикивали лозунги против правительства и в поддержку бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Протестующие не давали жандармам блокировать движение транспорта, в результате чего четверо правоохранителей получили травмы.

В свою очередь, полиция задержала троих активных участников протестной акции. В правоохранительных органах подчеркнули, что участвовавшие в беспорядках демонстранты будут серьезно наказаны.

26 мая экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил, что уходит из политики после окончания выборов главы государства.