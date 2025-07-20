Маск анонсировал разработку детской версии Grok

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что xAI разработает приложение Baby Grok с детским контентом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы собираемся создать Baby Grok xAI, приложение, предназначенное для контента, удобного для детей", - написал он в своей социальной сети Х.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что компания Маска SpaceX вложит два миллиарда долларов в стартап xAI, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.