В Орегоне произошел самый крупный в этом году природный пожар в США

Крупнейший в этом году пожар в США бушует в штате Орегон на площади 38 тысяч гектаров.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на пожарные службы сообщает телеканал NBC News.

В настоящее время площадь пожара превысила 95 740 акров (свыше 38 тысяч гектаров). Если пожар будет распространяться и далее, то он станет первым в 2025 году мегапожаром на территории Соединенных Штатов.

В тушении огня принимают участие более 900 пожарных. В настоящее время пламя локализовано на 49%.

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, с начала года в стране произошло 40 934 лесных пожара, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.