https://news.day.az/world/1769000.html В Орегоне произошел самый крупный в этом году природный пожар в США Крупнейший в этом году пожар в США бушует в штате Орегон на площади 38 тысяч гектаров. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на пожарные службы сообщает телеканал NBC News. В настоящее время площадь пожара превысила 95 740 акров (свыше 38 тысяч гектаров).
В Орегоне произошел самый крупный в этом году природный пожар в США
Крупнейший в этом году пожар в США бушует в штате Орегон на площади 38 тысяч гектаров.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на пожарные службы сообщает телеканал NBC News.
В настоящее время площадь пожара превысила 95 740 акров (свыше 38 тысяч гектаров). Если пожар будет распространяться и далее, то он станет первым в 2025 году мегапожаром на территории Соединенных Штатов.
В тушении огня принимают участие более 900 пожарных. В настоящее время пламя локализовано на 49%.
По данным Национального межведомственного пожарного центра США, с начала года в стране произошло 40 934 лесных пожара, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.
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