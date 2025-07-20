https://news.day.az/world/1768970.html СМИ раскрыли договоренности Ирана и «евротройки» Иран и государства "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. При этом отмечается, что информации о времени и месте проведения переговоров пока нет.
СМИ раскрыли договоренности Ирана и «евротройки»
Иран и государства "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом отмечается, что информации о времени и месте проведения переговоров пока нет.
"Источник сообщил, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами - Германией, Францией и Британией - о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана", - говорится в публикации.
Агентство добавило, что сейчас ведутся дискуссии о времени и месте переговоров.
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