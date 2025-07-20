СМИ раскрыли договоренности Ирана и «евротройки»

Иран и государства "евротройки" договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом отмечается, что информации о времени и месте проведения переговоров пока нет.

"Источник сообщил, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами - Германией, Францией и Британией - о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана", - говорится в публикации.

Агентство добавило, что сейчас ведутся дискуссии о времени и месте переговоров.