У берегов Индонезии начался пожар на судне "Barcelona VA", на борту которого находились 280 пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные власти.

На судне, вышедшем из порта Манадо округа Талауд, начался пожар вблизи острова Талисе. Многие пассажиры бросались с корабля в море, чтобы спастись.

Местные власти сообщают, что в результате пожара погибли не менее четырех человек. Но не исключено, что число жертв увеличится.

Представитель поисково-спасательной службы Вери Арианто сообщил, что на данный момент эвакуированы 150 туристов. О судьбе других пассажиров ничего не известно.