https://news.day.az/world/1769051.html В Китае из купленных яиц вылупились десятки цыплят - ВИДЕО Яйца на завтрак тоже бывают с подвохом - жительница Китая купила три десятка яиц, а получила цыплят. Как передает Day.Az, девушка вернулась домой после двухдневного отпуска и была неожиданно удивлена: из трёх коробок с яйцами, которые она оставила дома, уже вылупилось от 40 до 50 цыплят. Всего из 90 яиц вылупилось 70 цыплят.
В Китае из купленных яиц вылупились десятки цыплят - ВИДЕО
Яйца на завтрак тоже бывают с подвохом - жительница Китая купила три десятка яиц, а получила цыплят.
Как передает Day.Az, девушка вернулась домой после двухдневного отпуска и была неожиданно удивлена: из трёх коробок с яйцами, которые она оставила дома, уже вылупилось от 40 до 50 цыплят. Всего из 90 яиц вылупилось 70 цыплят.
Цзян считает, что экстремальная летняя жара в Циндао, возможно, ускорила естественный процесс инкубации. Отсутствие инкубатора в сочетании с оплодотворёнными яйцами, создали редкую, но вполне вероятную среду для спонтанного вылупления.
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