В Китае из купленных яиц вылупились десятки цыплят

Яйца на завтрак тоже бывают с подвохом - жительница Китая купила три десятка яиц, а получила цыплят.

Как передает Day.Az, девушка вернулась домой после двухдневного отпуска и была неожиданно удивлена: из трёх коробок с яйцами, которые она оставила дома, уже вылупилось от 40 до 50 цыплят. Всего из 90 яиц вылупилось 70 цыплят.

Цзян считает, что экстремальная летняя жара в Циндао, возможно, ускорила естественный процесс инкубации. Отсутствие инкубатора в сочетании с оплодотворёнными яйцами, создали редкую, но вполне вероятную среду для спонтанного вылупления.