Турция продолжит поддержку Сирии

Турция продолжит оказание поддержки президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы полны решимости, мы не оставим Ахмеда аш-Шараа в одиночестве в Сирии. Мы не хотим, чтобы Сирия распалась, мы рассматриваем восстановление Сирии как положительный фактор для нашей страны. Потому что восстановление Сирии также положительно скажется на ее отношениях с нами", - сказал Эрдоган.

По его словам, аш-Шараа занял твердую позицию в вопросе конфликта на юге Сирии. "До сих пор не было никаких уступок. Израиль постоянно пытается ввергнуть весь регион в огонь. На фоне этих попыток процесс [урегулирования] был продолжен с осторожностью и учетом позиции Сирии. Сирия взяла регион под контроль с помощью около 2,5 тыс. военнослужащих", - отметил президент Турции, добавив, что глава МИД Хакан Фидан находится в постоянном контакте со спецпосланником США по Сирии Томом Барраком и сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. Процесс также отслеживается по линии разведки и минобороны, сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжит содействие возвращению на родину сирийских беженцев. "Мы видим, что добровольное возвращение сирийцев, находящихся у нас, в свою страну началось. Мы будем оказывать всяческую поддержку, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев", - отметил президент Турции, выразив мнение, что возвращение на родину сирийских беженцев будет способствовать стабилизации в соседней стране. "Ускорив процесс возвращения, мы хотим, чтобы ситуация в Сирии быстро была нормализована и чтобы мы обезопасили наш Юг", - добавил Эрдоган.