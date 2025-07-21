Пожарный из Казахстана повторил трюк Ван Дамма

Пожарный из Уральска повторил трюк Ван Дамма - но сделал это на пожарных машинах и в полной боевой экипировке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: