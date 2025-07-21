https://news.day.az/world/1769227.html Пожарный из Казахстана повторил трюк Ван Дамма - ВИДЕО Пожарный из Уральска повторил трюк Ван Дамма - но сделал это на пожарных машинах и в полной боевой экипировке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пожарный из Казахстана повторил трюк Ван Дамма - ВИДЕО
Пожарный из Уральска повторил трюк Ван Дамма - но сделал это на пожарных машинах и в полной боевой экипировке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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