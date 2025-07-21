Экран базового iPhone 17 получит особенность iPhone 16 Pro

Вся линейка смартфонов iPhone 17, как ожидается, получит два ключевых обновления дисплея, одно из которых ранее было доступно только в старших моделях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Главным изменением станет переход на сверхтонкие рамки по всему периметру экрана. Эта особенность, которая на данный момент является эксклюзивом флагманских iPhone 16 Pro и Pro Max, будет применена ко всем моделям семнадцатой серии. Таким образом, стандартный iPhone 17 и новая модель iPhone 17 Air унаследуют премиальный дизайн старших версий.

Кроме того, инсайдер сообщает о появлении "нового пользовательского интерфейса Dynamic Island". Пока неясно, идет ли речь о программных изменениях в iOS 26 или об уменьшении физического выреза в экране. Слухи о последнем нововведении противоречивы: некоторые источники предполагают его дебют в этом году, другие - только в моделях iPhone 18.

Источник утечки - аккаунт Digital Chat Station, который в прошлом неоднократно публиковал достоверную информацию о продуктах Apple. Тем не менее, вся информация на данный момент носит неофициальный характер.

Официальная презентация линейки iPhone 17 ожидается в сентябре. Именно тогда станут известны все подробности о дизайне и технических характеристиках новых устройств.