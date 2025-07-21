США разместили ядерные бомбы в Великобритании впервые почти за 20 лет

США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет - с 2008 года. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Лейкенхит в графстве Саффолк.

Эти бомбы, по предварительным данным, были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище на территории Великобритании.

Изначально, во времена Холодной войны, американское ядерное оружие находилось на базе Лейкенхит. В 2008 году все оружие оттуда было вывезено.

Издание отмечает, что возвращение ядерного оружия на территорию королевства будет означать серьезное изменение ядерной стратегии НАТО в Европена фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживание.

Официальные власти пока не комментировали эту информацию.