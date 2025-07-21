Азербайджанский фильм победил на конкурсе TRT 12 Punto

Художественный фильм Тюркан Гусейн "Ölü Həsən" (Мёртвый Гасан), созданный при участии Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ), вошёл в число победителей престижного конкурса проектов TRT 12 Punto.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend Life, в пресс-службе AKİ сообщили, что фильм стал обладателем гранта, предоставленного одноимённой платформой.

TRT 12 Punto - крупнейшая платформа, организуемая государственным телеканалом Турции TRT с 2019 года. Она объединяет ведущих сценаристов, продюсеров и экспертов со всего мира, поддерживая международные кинопроекты и содействуя сотрудничеству между странами.

"Ölü Həsən" - это мистическая драма с элементами триллера и чёрного юмора, созданная в копродукции Азербайджана и Турции. Сюжет фильма повествует о мужчине по имени Гасан, которого по ошибке сочли умершим. Очнувшись, он становится объектом веры деревенских жителей, убежденных в его сверхъестественных способностях. Развитие событий окутано атмосферой мистического реализма, раскрывая драматизм и скрытые слои человеческой психологии.

В фильме сыграли такие известные актёры, как Гурбан Ахмедов, Натаван Аббаслы, Гурбан Исмаилов, Тюркай Джафарлы, Орхан Искендерли, Улви Гашим, Рамиль Мамедов, Матлаб Абушов, Севиндж Алиева, Эльтекин Хан, Нигяр Мамедова, Азиза Гашимли и Вагиф Керимов.

Производство фильма осуществлено при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA), студии Ultra Production, турецкой компании Poetika Film, Союза кинематографистов Азербайджана и Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

Продюсерами проекта выступили Эмиль Наджафов, Пярвиз Мамедов и Али Иса Джаббаров, сопродюсерами - Эмрах Кылыч и Севиндж Алиева. Исполнительные продюсеры - Эльмеддин Алиев и Дуйгу Девели.

Сценарий написан Тюркан Гусейн в соавторстве с Исмаилом Иманом. Оператор-постановщик - Васиф Велизаде, художник-постановщик - Туран Юсифова, второй режиссёр - Асиф Искендерли, звукооператор - Эмин Мамедов, гаффер - Али Абилов, фокус-пуллер - Рухин Мирзаев, гримёр - Адиля Алиева.