Пашинян готовит шествие против Гарегина II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит масштабную акцию против Католикоса всех армян Гарегина II.

По данным армянского издания "Грапарак", 22 июля в Эчмиадзине намечено проведение "шествия протеста", организованного сторонниками главы правительства. Причем, отмечается, что Пашинян решил провести мероприятие находясь в отпуске, который заканчивается 23 июля.

По информации источников издания, он провёл ряд встреч, на которых обсуждались варианты проведения акции и дальнейшие шаги по устранению католикоса с духовного поста. Организация мероприятия поручена руководителю аппарата премьер-министра Араику Арутюняну.

Согласно плану, участники акции соберутся на центральной площади Эчмиадзина, после чего направятся к резиденции главы Армянской апостольской церкви. В рядах протестующих будут как члены правящей партии "Гражданский договор", так и заранее подготовленные активисты. Также сообщается о присутствии сотрудников полиции в гражданской одежде и представителей силовых структур. Их задача - следить за ситуацией, оперативно реагировать на возможные инциденты и предотвращать сопротивление со стороны церковных кругов.

Предполагается, что сам Пашинян будет лично возглавлять шествие.

Ранее мы сообщали, что Гарегин II ябедничает на армянского премьера в Кремль.