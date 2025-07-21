Гарегин II стучит в Кремль на Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Противостояние Армянской апостольской церкви с премьер-министром Армении Николом Пашиняном окончательно скатилось до уровня детских ябид - Католикос всех армян Гарегин II бегает по кремлёвским кабинетам с жалобами на армянские власти. То ли влияние окончательно испарилось, то ли ставка на уличную мобилизацию не сработала, но теперь в ход пошли откровенные доносы.

По данным из армянских источников, Гарегин через своего брата Езраса вышел на Кремль, в частности, на офис Сергея Кириенко. Кроме того, он обратился напрямую к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой "поддержать его в борьбе с Пашиняном через российские СМИ". То есть духовный лидер Армении просит главу чужой конфессии подключить кремлёвскую пропаганду к кампании против собственного правительства. Ответ был в том же духе - "против Пашиняна надо бороться единым фронтом".

Кто-нибудь ещё удивляется, чем на самом деле занимается армянская церковь? Не богословские дискуссии, не диалог с обществом, а визиты и доносы с надеждой, что телевизор из соседней страны все решит.

Гарегин II давно утратил границы между духовной миссией и политическими амбициями. Он действует не как глава церкви, а человек, озабоченный одним - вернуть утраченное влияние. Элементарной смелости выйти перед обществом и честно заявить о своём курсе у него не нашлось.

ААЦ давно претендует на статус теневого института власти. Контроль, ресурсы, участие в принятии решений - всё это стало её привычной зоной комфорта. И когда Пашинян начал обрезать старые связи, в Эчмиадзине началась паника. Страх потерять рычаги оказался сильнее веры.

И вот теперь последняя ставка - на Москву, на пропагандистов. Звучит откровенно комично, ибо не исключено, что следующим шагом станет телемост между Эчмиадзином и Соловьевым. А потом, как обычно, Гарегин заговорит о "национальном единстве" и "святой миссии".

Католикос фактически подписался под тем, что он не способен влиять ни на общество, ни на повестку внутри страны. Осталось только дождаться, каким будет финал или какое фаталити ему сделает Пашинян.