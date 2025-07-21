Дорожная полиция рассказала мотокурьерам о важности соблюдения правил

В рамках просветительской работы с мотокурьерами очередное мероприятие прошло в отделе дорожно-патрульной службы по экологическому контролю.

Как передает Day.Az, в профилактических целях водителям мопедов и мотоциклов, задержанным на посту, были подробно разъяснены их права и обязанности. Особое внимание было обращено на то, что аварии с участием двухколесного транспорта в большинстве случаев приводят к тяжелым последствиям.

Основной темой бесед стало безусловное соблюдение правил дорожного движения. В частности, водителям напомнили о запрете движения по тротуарам, строгом соблюдении скоростного режима, правил маневрирования и требований регулировочных устройств, а также недопустимости нарушений правил перевозки пассажиров и грузов. Особое значение уделялось использованию мотошлемов и других защитных средств, а также запрету на управление двухколесным транспортом без водительского удостоверения и государственных регистрационных знаков, если этого требует закон.

Главное управление государственной автомобильной полиции сообщает, что просветительские мероприятия среди мотокурьеров будут проводиться регулярно и призывает всех участников дорожного движения совместно заботиться о безопасности на дорогах!