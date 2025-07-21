https://news.day.az/autonews/1769157.html Страшная авария во время гонок в Италии - ВИДЕО В Италии во время гонок произошла серьезна авария. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Одна из машин врезалась в ограждение и загорелась. Когда водитель попытался выйти из горящей тачки, в нее врезался другой участник. Несмотря на страшную аварию, никто серьезно не пострадал. Представляем вашему вниманию данное видео:
Страшная авария во время гонок в Италии - ВИДЕО
В Италии во время гонок произошла серьезна авария.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Одна из машин врезалась в ограждение и загорелась. Когда водитель попытался выйти из горящей машины, в нее врезался другой участник.
Несмотря на страшную аварию, никто серьезно не пострадал.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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