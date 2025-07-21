Страшная авария во время гонок в Италии

В Италии во время гонок произошла серьезна авария.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Одна из машин врезалась в ограждение и загорелась. Когда водитель попытался выйти из горящей машины, в нее врезался другой участник.

Несмотря на страшную аварию, никто серьезно не пострадал. 

Представляем вашему вниманию данное видео: