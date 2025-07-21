При поддержке Азербайджана в Афганистане открылся учебный центр по ковроткачеству

20 июля в Кабуле при участии посла Азербайджанской Республики в Афганистане Ильхама Мамедова состоялось открытие учебного центра по ковроткачеству для развития традиционных афганских ремесел.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Проект, направленный на повышение занятости и сохранение традиционных афганских ремесел, реализован при финансовой поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) при МИД Азербайджанской Республики, а также при партнерстве представительства Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Афганистане и министерства труда и социальной защиты Афганистана.

Выступая на мероприятии, заместитель министра труда и социального обеспечения Афганистана Алхадж Мавлави от имени своей страны поблагодарил Азербайджан и ОИС, а также подчеркнул, что проект послужит сохранению, продвижению и развитию афганских ремесел.

Представитель ОИС в Афганистане посол Мохаммад Саед аль-Айяш отметил, что открытие профессиональной школы, созданной при поддержке азербайджанской стороны, поддержит афганские семьи с низким доходом, а также подчеркнул, что проект вносит особый вклад в солидарность между странами-членами ОИС.

Посол И.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан уже осуществил несколько проектов в Афганистане и подобные инициативы планируется продолжить.

Говоря о дружественных азербайджано-афганских связях, а также о важности солидарности в рамках ОИС, спикеры отметили особое значение будущего председательства Азербайджана на Саммите глав государств и правительств ОИС в 2026 году.

Учебный центр состоит из четырех мастерских и оснащен 20 ковроткацкими станками, необходимыми инструментами и годовым запасом сырья. В Центре одновременно проходят обучение 80 женщин.