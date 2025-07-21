Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере

Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, в результате происшествия пострадали 15 человек. 

По предварительным данным, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое получили серьезные травмы.