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Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере - много пострадавших - ВИДЕО

Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере. Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, в результате происшествия пострадали 15 человек. По предварительным данным, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое получили серьезные травмы.