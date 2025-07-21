https://news.day.az/world/1769240.html Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере - много пострадавших - ВИДЕО Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере. Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, в результате происшествия пострадали 15 человек. По предварительным данным, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое получили серьезные травмы.
Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере - много пострадавших - ВИДЕО
Двухэтажный автобус снес крышу об мост в Манчестере.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, в результате происшествия пострадали 15 человек.
По предварительным данным, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое получили серьезные травмы.
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