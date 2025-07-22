Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

В Тбилиси началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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