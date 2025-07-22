https://news.day.az/politics/1769289.html Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии - ФОТО В Тбилиси началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии - ФОТО
В Тбилиси началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его грузинской коллегой Макой Бочоришвили.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
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