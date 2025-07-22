США покинут ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из ЮНЕСКО. Об этом сообщила зампредставителя Белого дома Анны Келли, передает газета The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам чиновника, Трамп принял такое решение ввиду того, что ЮНЕСКО якобы поддерживает "разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам".

Издание напоминает, что в феврале глава Белого дома постановил провести оценку присутствия США в ЮНЕСКО.

Келли добавила, что должностные лица из администрации Трампа возразили против мер ЮНЕСКО по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), а также против ее пропалестинской и прокитайской направленности.