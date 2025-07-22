https://news.day.az/world/1769278.html Францию обвинили в бюрократии и действиях против собственного народа Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в создании проблем для технологических компаний. Как передает Day.Az, об этом написал в Х, отвечая на обвинение, опубликованное соцсетью в ответ на манипуляции, которые совершает Париж.
Францию обвинили в бюрократии и действиях против собственного народа
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в создании проблем для технологических компаний.
Как передает Day.Az, об этом он написал в Х, отвечая на обвинение, опубликованное соцсетью в ответ на манипуляции, которые совершает Париж.
"На данный момент любая технологическая компания во Франции может быть объявлена "преступной группировкой". Таким образом несколько бюрократов продвигают свою карьеру и политику ценой многолетних усилий по развитию технологий и интересов французского народа", - написал Дуров.
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