Францию обвинили в бюрократии и действиях против собственного народа

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в создании проблем для технологических компаний.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Х, отвечая на обвинение, опубликованное соцсетью в ответ на манипуляции, которые совершает Париж.

"На данный момент любая технологическая компания во Франции может быть объявлена "преступной группировкой". Таким образом несколько бюрократов продвигают свою карьеру и политику ценой многолетних усилий по развитию технологий и интересов французского народа", - написал Дуров.