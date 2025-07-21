Зеленский назвал дату проведения переговоров между Украиной и Россией

Переговоры между Украиной и Россией пройдут 23 июля в Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В Украине отметили, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров останется главой делегации на предстоящих переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации не изменится.