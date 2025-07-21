https://news.day.az/world/1769234.html Зеленский назвал дату проведения переговоров между Украиной и Россией Переговоры между Украиной и Россией пройдут 23 июля в Турции. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram-канале. В Украине отметили, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров останется главой делегации на предстоящих переговорах.
Зеленский назвал дату проведения переговоров между Украиной и Россией
Переговоры между Украиной и Россией пройдут 23 июля в Турции.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram-канале.
В Украине отметили, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров останется главой делегации на предстоящих переговорах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации не изменится.
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