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Зеленский назвал дату проведения переговоров между Украиной и Россией

Переговоры между Украиной и Россией пройдут 23 июля в Турции. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в своем Telegram-канале. В Украине отметили, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров останется главой делегации на предстоящих переговорах.