"Декамерон" Самвела Карапетяна: бред во время чумы по-армянски

Автор: Акпер Гасанов

Казалось бы, эпоха толстосумов, выбившихся из грязи в князи и пафосно рассуждающих о судьбах сограждан, напуская при этом на себя пафос средневековых мыслителей, осталась в прошлом. Но нет. На сцену снова вышел Самвел Карапетян - не просто состоятельный предприниматель, а, как выясняется, автор глубокомысленного сериала под названием "Что удалось нашим властям?".

Вы будете, говоря словами киногероя Фрунзика Мкртчяна "хохотаться", но вышла уже евятая часть этого "сериала". Ещё немного - и будет полный "декамерон", как у Джованни Боккаччо. Только вместо чумы - геополитическая истерика, вместо шуточек и рассказов о любви - обвинения, фантазии и откровенная политическая агрессия. А почему бы и нет? Если Боккаччо писал "десятидневник" с десяти рассказов в день, то Карапетян идёт своим путём: один рассказ - раз в пару недель.

Но зато как подаётся это, будем откровенны, поток банальных умозаключений! Глубоко, напыщенно, с претензией на стратегическое мышление и с неподражаемой манерой "всёпропализма". Вот, например, Карапетян утверждает, что "потеряны переговорные позиции после 44-дневной войны". Понятно, что такое предложение нежно щекочет ухо армянского "реваншиста". Но, какие именно позиции потеряла Армения?!

Те, что остались после сокрушительного поражения в 44-дневной войне? Или те, которыми Карапетян сам лично пользовался, организуя свои бизнес-империи в Эмиратах и на Кипре? Даже как-то неудобно напоминать о том, что в политике, как и в бизнесе, работают только реальные активы, а не миражи. После 44-дневной войны армянская сторона не только не имела позиций - она потеряла почти всё, включая мифы.

Но Самвел-джан продолжает жить в своих мифах и впрочем сказках, где можно было "при правильных переговорах" якобы "сохранить арцах". Нет, ара, арменизировать Вселенную можно при "правильных переговорах" между Карапетяном и инопланетянами. Как говаривал герой кинокомедии "Ширли-мырли": "Капусточка- дело хорошее, но дгма нужно держать и мясные закуски".

"Баку получает всё, Армения - ничего", продолжает сетовать Карапетян. В реальности же, Баку получил то, что давно принадлежало Азербайджану по международному праву. Не "всё", а своё. Армения же получила шанс - шанс на нормальную жизнь без вечного конфликта. Но, судя по стенаниям Карапетяна, этот шанс ему совсем не нужен. Видимо, скучает по напряжению и военному положению. Возможно, бизнес в таких условиях доходнее?

"Демаркация и делимитация - уступили землю", несет новую ахинею Карапетян. Опять излюбленная армянская мантра - "уступили". Карапетян, как типичный представитель политической мифологии, считает, что если территория указана в советских и международных картах как азербайджанская, значит, её тоже нужно "спасти". Но не уточняет, чем: молитвой, воспоминаниями о прошлом, или страницами "декамерона".

Но и это еще не все. Самвел-джан горюет по поводу того, что "отказались от международных посредников". Забавно: те же люди, которые годами утверждали, что Минская группа ОБСЕ ничего не делает, теперь рыдают о её потере. Карапетян обвиняет власти, что они отодвинули Францию и США. А Турцию обвиняет в том, что она... просто есть. А почему бы не обвинить ещё и Марс?

Карапетян ругает действующую армянскую власть в том, что она "пренебрегает национальными ценностями.". Но о каких "ценностях" идёт речь? О сохранении мифа "от моря до моря"? О привычке торговать страхом и войной? Или о навязывании армянам идеи, что мир - это предательство? В этом пункте Самвел особенно прозрачен: его больше волнуют выборы, чем мир. Тут он честен - это не о нации, это о власти. Желанной власти.

Во имя обретения которой он врет про то, что "экономический перекрёсток" превращается в "Зангезурский коридор". Карапетян брызжет слюной, услышав слово "коридор", как вампир на чеснок. Но по сути - любой транзит выгоден Армении. Особенно когда она в блокаде. Но нет - ему выгоднее, чтобы вроде бы его же страна оставалась тупиком, лишь бы не было выгоды у Азербайджана. Вот оно, истинное лицо мецената: не ради блага народа, а ради политического реванша.

"Репутация лжеца дискредитирует страну", утверждает Самвел-джан. Тут даже нечего добавлять. Разве что напомнить: тот, кто обвиняет других в лжи, сам должен быть кристально честным. А Карапетян - фигура не только политически заряженная, но и экономически вовлечённая. И чем больше он говорит, тем яснее: перед нами вовсе не аполитичный благотворитель, а человек с чёткой программой. Программой смены власти.

Да, Карапетян, оказывается, ещё и мешок с амбициями. Причём - взрывоопасными. Девять посланий - это уже программа. Осталась десятая часть - и будет готов политический "декамерон", дневник самоуверенного персонажа, мечтающего стать спасителем нации, но обернувшегося всего лишь разоблаченным претендентом на роль очередного разочарования. Ирония в том, что, как у Боккаччо, у Карапетяна всё тоже происходит на фоне моральной и социальной чумы в Армении.

