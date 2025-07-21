Азербайджан открывает двери Карабаха миру

Автор: Али Гасымов

С 23 июля 2025 года иностранные граждане получат уникальную возможность своими глазами увидеть освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Исторические города Карабаха - Шуша, Лачин, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди - становятся открытыми для зарубежных гостей, как на личных автомобилях, так и в составе туристических групп. Это не просто логистическое новшество - это начало новой эры в жизни региона, когда туризм становится двигателем мирного возрождения и международной интеграции. В этом случае речь идёт о людях, прибывших в Азербайджан на срок до 90 дней, а также о тех, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание в стране. Они смогут получать разрешение на въезд через специальный государственный портал "Yolumuz Qarabağa". Эта инициатива открывает принципиально новую страницу в истории Карабаха. Регион перерастает из некогда оккупированных и разрушенных территорий в динамичную туристическую и культурную зону, доступную не только азербайджанцам, но и всему миру.

На протяжении тридцати лет Карабах оставался недоступным и закрытым пространством, ассоциировавшимся с конфликтом, разрушением и болью. Захваченные армянскими вооруженными формированиями территории были отрезаны от остального мира, стерты с туристических маршрутов и представляли собой зону высокой опасности. После победоносной 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан начал масштабную работу по восстановлению своей исторической земли. И вот спустя всего несколько лет - несмотря на колоссальные вызовы, такие как разминирование, полное разрушение инфраструктуры, необходимость восстановления культурных памятников и жизненной среды - эти земли вновь возрождаются и уже готовы встречать гостей. Причём не только граждан Азербайджана, но и туристов из-за рубежа.

Однако доступность этих территорий не означает полной свободной навигации. Перед поездкой путешественники должны внимательно ознакомиться с информацией о минной безопасности - ключевом вопросе, который остается актуальным несмотря на активную работу по разминированию. Вся информация на портале доступна на английском и русском языках, а это делает процедуру удобной для широкой международной аудитории.

Отдельное нововведение, которое упростит гостям процедуру, - это легкий путь получения разрешения - через бронирование гостиниц, работающих на освобождённых территориях. Если иностранный гражданин оформляет бронь в отеле, система автоматически выдаёт разрешение на въезд без дополнительных документов. Это позволяет сделать путешествие гибким, спонтанным и менее бюрократизированным. Данная практика уже успешно применяется для граждан Азербайджана, а теперь распространяется и на иностранцев. Важно подчеркнуть, что бронирование отеля - это возможность, а не обязательное требование. Те, кто предпочитает самостоятельный маршрут, могут по-прежнему воспользоваться порталом для оформления индивидуального разрешения.

Не все туристы готовы к самостоятельному вождению и планированию маршрута в относительно новой для путешествий зоне. Для таких гостей предусмотрена возможность участия в групповых турах, которые будут проводиться исключительно зарегистрированными туроператорами, включёнными в официальный Туристический реестр Азербайджана. Это гарантирует безопасность, профессиональный подход, соблюдение стандартов и максимальную информационную насыщенность поездки. Организованные туры - это ещё и путь к более глубокому пониманию региона, ведь сопровождающие гиды смогут рассказать о сложной истории, богатом культурном наследии и современных достижениях Карабаха.

Для Азербайджана Карабах - это не просто точка на карте или местность. Это символ идентичности, исторической справедливости и культурного возрождения. Это земля великих мыслителей, музыкантов и воинов, место рождения композитора Узеира Гаджибейли, певца Бюльбюля, народного поэта Хуршидбану Натаван. Здесь каждый камень хранит память, каждое ущелье - легенду. Именно поэтому визит в Карабах - это не только путешествие в географическом смысле. Это духовное прикосновение к истокам. Здесь встречаются Восток и Запад, тишина гор и шум строек, древние мавзолеи и новейшие автобаны. Для иностранного туриста - это шанс прикоснуться к региону, который одновременно переживает Ренессанс.

Азербайджан подошел к открытию региона с максимальной ответственностью. Одним из важнейших аспектов стала информированность о минной опасности. Несмотря на гигантскую работу по разминированию, проведенную за последние четыре года, вопрос безопасности остается чувствительным. Именно поэтому каждый, кто планирует поездку, обязан пройти информирование через "Yolumuz Qarabağa", ознакомиться с маршрутами, не отклоняться от них, быть внимательным на перекрестках и строго соблюдать рекомендации. Подобный подход - это не ограничение, а необходимая мера, гарантирующая здоровье и жизнь как самих туристов, так и их сопровождающих.

Решение об открытии Карабаха для иностранцев имеет не только гуманитарную и культурную ценность. Это - стратегический шаг с точки зрения развития региональной экономики. Туризм - это новые рабочие места, рост малого и среднего бизнеса, развитие сферы услуг, увеличение транспортной и цифровой инфраструктуры. Все это приводит к повышению уровня жизни, сокращению безработицы и возвращению жизни туда, где еще недавно были руины и окопы.

Кроме того, иностранный туризм в Карабахе - это мягкая сила, инструмент дипломатии и формирования позитивного имиджа Азербайджана на международной арене. Каждый гость - потенциальный посол доброй воли, который расскажет миру, как восстанавливается Карабах, как живет и развивается регион.

Одним из самых инновационных и эффективных инструментов в реализации новой туристической политики стал портал "Yolumuz Qarabağa". Это не просто сайт для подачи заявки. Это многофункциональная платформа, объединяющая подачу заявки на разрешение, просмотр маршрутов, ознакомление с правилами безопасности, информацию о доступных гостиницах, данные о туроператорах, образовательные и исторические материалы. Портал разработан на трех языках (азербайджанский, русский, английский), а его интерфейс интуитивно понятен и адаптирован под нужды как самостоятельных туристов, так и компаний.

Открытие Карабаха для иностранных туристов является не просто новым направлением. Это геополитический, культурный, экономический и гуманитарный проект, охватывающий весь спектр национальных интересов Азербайджана. Это мощный сигнал миру: Карабах жив, Карабах развивается, и теперь его двери открыты не только для своих, но и для друзей из-за границы. Теперь любой желающий - будь то историк, журналист, блогер, паломник или просто путешественник - может прикоснуться к истории, которая творится здесь и сейчас. Карабах ждет своих гостей. И у него есть, что показать миру.