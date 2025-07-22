Звезда TikTok умер в возрасте 102 лет

Ветеран Второй мировой войны, звезда соцсети TikTok Джейк Ларсон, также известный как Папа Джейк, умер на 103-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в его аккаунте в Instagram.

"Сегодня мы оплакиваем потерю настоящего американского героя, старшего сержанта Джейка Ларсона (Папа Джейк), который ушел из жизни 17 июля 2025 года в возрасте 102 лет. (...) Спасибо вам за вашу службу, ваши истории и вашу заразительную улыбку", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ларсон был участником высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. За это он получил Бронзовую звезду США и высшую награду Франции - орден Почетного легиона.

В своем TikTok-аккаунте Ларсон делился историями сражений, в которых он участвовал, а также рассказывал о погибших товарищах. На его страницу в соцсети подписано 1,2 миллиона пользователей.