https://news.day.az/world/1769246.html Главы МИД Турции и Ирана обсудили процессы в Сирии Между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи состоялся телефонный разговор. Как передает Day.Az, об этом сообщили источники из МИД Турции.
Главы МИД Турции и Ирана обсудили процессы в Сирии
Между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи состоялся телефонный разговор.
Как передает Day.Az, об этом сообщили источники из МИД Турции.
Отмечается, что во время разговора обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также ядерные переговоры, которые пройдут в пятницу в Стамбуле.
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