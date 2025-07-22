Главы МИД Турции и Ирана обсудили процессы в Сирии

Между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи состоялся телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщили источники из МИД Турции.

Отмечается, что во время разговора обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также ядерные переговоры, которые пройдут в пятницу в Стамбуле.