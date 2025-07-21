По инициативе Азербайджана будет организован Финансовый саммит СВМДА

21 июля в городе Астана в новом административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под председательством Азербайджанской Республики состоялись заседания Комитета высокопоставленных лиц и Специальной рабочей группы.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках заседания Комитета состоялся обмен мнениями по основным направлениям взаимодействия между государствами-членами СВМДА. В этом контексте была отмечена активная деятельность Азербайджанской Республики в рамках председательства в СВМДА на тему "Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии", а реализуемые инициативы, направленные на практический результат, получили положительную оценку со стороны государств-членов.

Были рассмотрены достижения в реализации приоритетов председательства по институциональному укреплению СВМДА, повышению эффективности отраслевого сотрудничества и мер по укреплению доверия, а также взаимодействию СВМДА с международными организациями. Шаги, предпринятые Азербайджаном за последние 7 месяцев в рамках председательства в СВМДА, были высоко оценены.

На мероприятии был рассмотрен ежегодный обзор мер доверия по экологическому направлению. Государства-члены представили информацию о предпринятых шагах в области устойчивого развития и охраны окружающей среды в пространстве СВМДА. Были отмечены исторические результаты, достигнутые Азербайджаном в рамках председательства на COP29.

В ходе заседания Комитета также были приняты соответствующие решения по созданию Женского совета и организации Финансового саммита СВМДА по инициативе председательства.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в пространстве СВМДА.