https://news.day.az/politics/1769239.html В Баку состоялись переговоры между Сирией и Израилем Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев подтвердил, что в Баку состоялись переговоры между представителями Израиля и Сирии. Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев заявил изданию Jewish News Syndicate.
В Баку состоялись переговоры между Сирией и Израилем
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев подтвердил, что в Баку состоялись переговоры между представителями Израиля и Сирии.
Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев заявил изданию Jewish News Syndicate.
"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией, - сказал он JNS. Мы готовы стать мостом между Израилем и мусульманскими государствами. У нас хорошие отношения со всеми странами региона".
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