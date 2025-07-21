В Баку состоялись переговоры между Сирией и Израилем

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев подтвердил, что в Баку состоялись переговоры между представителями Израиля и Сирии.

Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев заявил изданию Jewish News Syndicate.

"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией, - сказал он JNS. Мы готовы стать мостом между Израилем и мусульманскими государствами. У нас хорошие отношения со всеми странами региона".