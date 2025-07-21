Москва так ничего и не поняла

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о странной истерике в России из-за Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

Несколько последних недель - и особенно последние сутки - буйные головы в российском инфополе рассуждают об Азербайджане. Рассуждают, ударяясь в сравнения Азербайджана с Грузией, вспоминают историю - кто-то возвращается в 2008-й год, кто-то - аж в русско-персидские войны... В общем, куда ни посмотри - сравнения, возмущение "наглостью Баку" и разной степени адекватности прогнозы о "неминуемом сокрушающем" ответе Москвы.

И если расчет на то, чтобы успокоить внутреннего потребителя - то это полбеды. Но если авторы рассчитывают донести таким образом какие-то сигналы до Баку или, упаси бог, как-то повлиять на общественное мнение в Азербайджане, то и z-пропагандисты, и те, кто рассылает им темники, ничего не понимают в реалиях, сути и проблемах российско-азербайджанских отношений, ничего не знают об Азербайджане, и самое странное - не могут посмотреть со стороны на свою собственную страну.

Одна из основных сюжетных линий в этом потоке - "мы дали им забрать Карабах, а они теперь вот как!" Ну, давайте разбираться. Война в Карабахе в 2020 году произошла не "при молчаливом согласии" Москвы, как это пытаются представить некоторые комментаторы, а в совершенно других условиях. Об этом не принято говорить публично, но в Баку хорошо помнят: ни черта Москва не молчала. Были и контакты, и попытки давления. Почему Москва не помогала Еревану так прямо, открыто как это было последние 30 лет? Возможно, наказывала их за флирт с Западом. Но это совершенно не "помощь Баку" или "щедрость Москвы".

Что касается Азербайджана в 2020-м - Алиев реализовал суверенный интерес своей страны. Где здесь "помощь" Москвы - загадка.

Еще одна загадка: необъяснимая бравада ура-патриотов. Общий пренебрежительно-снисходительный тон, мол да что там - мы же если захотим, вас одной левой ...

Одной левой что? Захватите? Нанесете некий военный удар? Это даже звучит смешно. Поразительно: с одной стороны российская пропаганда постоянно говорит о том, что Азербайджан стал чуть ли не "форпостом Израиля и Турции" (а значит и НАТО), а с другой - "да кто им там поможет". Вы бы определились уже с тезисами своими.

Утверждение, что Турция и Израиль не станут "впрягаться" за Азербайджан, звучит странно. Никто не говорит об обязательствах НАТО. Но и Турция, и Израиль сегодня заинтересованы в стабильном, сильном и независимом Азербайджане. Это их стратегический интерес - и логистический, и энергетический, и военный.

Давайте прямо: готова ли РФ сегодня тягаться с Азербайджаном даже один на один, не говоря о союзниках Баку? Не уверены.

В Москве до сих пор полагают, что постсоветское пространство - это зона влияния, где ни равноправие, ни взаимное уважение в принципе не являются основой отношений между государствами. Возможно, такой подход работал 30, 20 лет назад.

Сейчас изменилось все: и реалии, и постсоветские страны, и даже сама Россия. В Москве так увлеклись созданием своей собственной реальности, что забыли посмотреть сначала вокруг, а потом в зеркало, чтобы заметить, как все поменялось.

Если сегодня и существует риск серьезного кризиса между Баку и Москвой, то он связан не с "агрессивной политикой Азербайджана", а с отсутствием ясности в самой российской региональной политике. Именно Москва должна дать ответ на вопрос: хочет ли она видеть в регионе стабильного партнера (особенно с точки зрения жизненно важного транзита в Иран), или она намерена воспринимать суверенные государства через призму прежних имперских моделей?

Привычка в Москве воспринимать любые проявления азербайджанского суверенитета как "опасное поведение" - это, по сути, рудимент имперского мышления. Это взгляд, в котором нет места пониманию того, что у соседей могут быть собственные интересы, которые не обязаны совпадать с интересами Кремля.

Азербайджан не переписывает границы, не навязывает идеологию и не требует "верности". И именно это - главный вызов для российской системы, которая все еще не может смириться с чужой субъектностью.