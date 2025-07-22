Вас обложили? Нет, вы облажались!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация все более болезненной реакции Москвы на самостоятельную политику Баку.

Day.Az представляет публикацию:

Замглавы МИД России Григорий Карасин внезапно вышел на связь - и, как обычно, не смог промолчать: разразился постом в телеграм-канале. Повод довольно простой - Москва все болезненнее реагирует на самостоятельную политику Баку и все менее пророссийский курс Еревана.

В своей публикации Карасин пожаловался, что Запад якобы "системно обкладывает Россию по периметру" и упомянул, что, мол, даже Азербайджан заговорил "в резком тоне", а Пашинян вообще "наступает на армянскую церковь". Под конец Карасин даже пригрозил - не Азербайджану, а неким "авторам сценариев" на Западе: не играйте, мол, с огнем, полыхнет не на уровне региона, а аж в мировом масштабе.

Григорий Борисович, это не вас обложили - это вы облажались. Годами чуть ли не в ежедневном режиме российское федеральное ТВ поливало грязью Азербайджан. Поливальщики, кстати, в большинстве своем - с армянскими фамилиями. Проблемы ведь не в прошлом году начались - в прошлом году просто иссякла чаща терпения. И не только в Азербайджане.

Соседи России не обязаны вечно играть по вашим лекалам, повторять ваши мантры про "братство народов" и при каждом удобном случае благодарить за танки в пригородах. И вы удивляетесь, что Баку говорит жестко? А как, по-вашему, должна реагировать страна, чьи суверенные интересы вы игнорировали годами, фактически поддерживая имевшийся статус-кво и сепаратизм? Как реагировать на нелепую игру в страуса, которую Москва устроила после сбитого азербайджанского самолета? На последние события как реагировать? Вы ожидали, что "молча проглотят"? Ну, вспомните Аршавина: ваши ожидания - ваши проблемы.

Десятилетиями вы собственными руками разжигали костры по собственному периметру, а теперь удивляетесь, что дым валит в лицо?