Париж намеревается принять деструктивное для ЕС решение

Франция рассматривает возможность выхода из проекта Eurodrone - программы по созданию ударного беспилотника средней высоты и большой продолжительности полета (MALE), реализуемой в сотрудничестве с Германией, Испанией и Италией.

По данным издания La Tribune, речь, однако, не идет о резком одностороннем выходе: Париж предложил партнерам провести совместный анализ возможных последствий такого шага - как с промышленной, так и с оперативной точки зрения, передает Day.Az.

Четыре государства ранее, в феврале 2022 года, подписали соглашение о закупке 21 системы, включающей 63 беспилотника (включая опционы).

"Решение пока не принято", - уточняют источники La Tribune.

Ожидается, что окончательная позиция Франции определится к концу лета или в начале осени - примерно в сентябре-октябре. Также рассматривается идея изменить акцент программы и сосредоточиться на задачах внутренней и приграничной безопасности.

Eurodrone - это ключевой стратегический проект Евросоюза, направленный на снижение зависимости от внешних поставщиков вооружений, таких как США или Израиль, и обеспечение технологического суверенитета Европы в сфере обороны.

Потенциальный выход Франции из проекта может привести к целому ряду негативных последствий. Во-первых, Париж рискует подорвать доверие европейских партнеров и ослабить собственные позиции внутри оборонных структур ЕС. Во-вторых, это удар по технологическому сотрудничеству: французская оборонная промышленность рискует потерять заказы, рабочие места и доступ к совместным наработкам. Кроме того, отказ от участия в Eurodrone может быть воспринят как шаг к изоляции и нежелание участвовать в формировании общего европейского оборонного пространства.

Возможный выход Франции из проекта может не только затормозить развитие европейского оборонного потенциала, но и нанести прямой репутационный и экономический ущерб самой Франции.