В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о попытке армянского архиепископа Баграта Галстаняна заработать денег на исках.

Day.Az представляет публикацию:

Армянский архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под арестом за попытку узурпации власти и подготовку теракта, не теряет времени даром. Сидя в СИЗО, он подал иски о защите чести и достоинства - требует миллионы драмов от тех, кто посмел назвать вещи своими именами.

Депутату Ваагну Алексаняну, например, Баграт предлагает раскошелиться почти на 23 тысячи долларов - именно столько Галстанян оценивает свою незапятнанную репутацию в глазах депутата. А от министра здравоохранения и пары политиков архиепископ требует символические семь с половиной тысяч.

Видимо, в зависимости от степени "осквернения" его светлого образа.