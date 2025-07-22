Фарс в рясе: Баграт Галстанян решил заработать денег, сидя в СИЗО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о попытке армянского архиепископа Баграта Галстаняна заработать денег на исках.
Day.Az представляет публикацию:
Армянский архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под арестом за попытку узурпации власти и подготовку теракта, не теряет времени даром. Сидя в СИЗО, он подал иски о защите чести и достоинства - требует миллионы драмов от тех, кто посмел назвать вещи своими именами.
Депутату Ваагну Алексаняну, например, Баграт предлагает раскошелиться почти на 23 тысячи долларов - именно столько Галстанян оценивает свою незапятнанную репутацию в глазах депутата. А от министра здравоохранения и пары политиков архиепископ требует символические семь с половиной тысяч.
Видимо, в зависимости от степени "осквернения" его светлого образа.
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