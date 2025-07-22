https://news.day.az/world/1769284.html Белый дом исключил журналистов The Wall Street Journal из пула Трампа Белый дом исключил The Wall Street Journal (WSJ) из пресс-пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Издание ссылается на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая обвинила репортеров в клевете.
Белый дом исключил журналистов The Wall Street Journal из пула Трампа
Белый дом исключил The Wall Street Journal (WSJ) из пресс-пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание ссылается на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая обвинила репортеров в клевете.
"Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal они не будут в числе 13 СМИ, которые будут на борту (Air Force One - прим.ред), - заявила она.
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