Белый дом исключил журналистов The Wall Street Journal из пула Трампа

Белый дом исключил The Wall Street Journal (WSJ) из пресс-пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание ссылается на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая обвинила репортеров в клевете.

"Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal они не будут в числе 13 СМИ, которые будут на борту (Air Force One - прим.ред), - заявила она.