В Армении наложили арест на счета одного из депутатов
Судебные органы Армении наложили арест на банковские счета депутата от правящей партии "Гражданский договор" Арсена Торосяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, это произошло в рамках дела, инициированного предпринимателем Самвелом Карапетяном.
Согласно публикации в газете "Грапарак", Карапетян подал в суд с требованием признать оскорбительными и не соответствующими действительности заявления Торосяна, прозвучавшие в ходе парламентского заседания. Помимо этого, он добивается официального опровержения, извинений, а также денежной компенсации в размере 9 миллионов драмов, что эквивалентно примерно 23 тысячам долларов. Суд принял иск к рассмотрению и в качестве обеспечительной меры принял решение заморозить счета народного избранника.
Торосян, в свою очередь, назвал действия суда необоснованными и политически мотивированными. Он подал ходатайство с просьбой снять арест с его счетов.
"Я не собираюсь ни продавать свое имущество, ни покидать страну, тем более из-за страха перед Самвелом Карапетяном", - отметил депутат в одной из своих публикаций в социальных сетях.
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