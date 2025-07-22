В Ходжалы начинается реализация очередного проекта по благоустройству
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана поэтапно продолжаются восстановительные, строительные и благоустроительные работы.
Как сообщает во вторник Day.Az, в рамках второго этапа в городе Ходжалы будут проведены работы по благоустройству и озеленению внутриквартальных инженерных коммуникаций, улично-дорожной сети и территории бульвара.
Кроме того, в Ходжалы будут выполнены проектные работы по ремонту и восстановлению 37 частных жилых домов.
В связи с этим Фонд социального развития вынужденных переселенцев уже начал соответствующие работы. Исполнение вышеуказанных задач поручено Бакинскому государственному проектному институту, с которым заключен договор.
В рамках соглашения институту выплачено 650 тысяч манатов.
Завершение работ запланировано к маю следующего года.
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