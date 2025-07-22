Установлена новая процедура регистрации имущества в Азербайджане

В Азербайджане установлена новая процедура регистрации имущества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях в Таможенный кодекс, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно внесенным изменениям, в случае несоответствия сведений о категории (целевом назначении) земельного участка, указанных в представленных для государственной регистрации документов, с данными, содержащимися в государственном земельном кадастре, должностные лица органа регистрации в течение 15 рабочих дней проведут проверку путём анализа землеустроительных документов. Если в результате проверки будет подтверждена достоверность сведений, указанных в представленных документах, права на имущество будут зарегистрированы, а в государственный земельный кадастр внесены соответствующие изменения.

Закон устанавливает правовые основания для проведения соответствующего исследования в случае выявления несоответствия между категорией (целевым назначением) земельного участка, указанной в представленном для регистрации документе, и данными кадастра. Если по результатам исследования это несоответствие подтверждается, может быть отказано в государственной регистрации прав на данный участок.