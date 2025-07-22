В Австрии задержали подростка из-за подозрений в подготовке теракта

В Австрии при въезде в страну задержали 18-летнего гражданина республики с македонскими корнями в связи с подозрениями в подготовке теракта. Об этом сообщил телеканал OE24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Подросток целенаправленно искал в интернете информацию о конструкции бомбы и возможных сценариях нападения. По данным полиции, молодой человек, родившийся в Штирии и имеющий македонские корни, считается сторонником исламистской террористической организации", - говорится в сообщении.

Прокуратура города Леобен, расположенного в федеральной земле Штирия, распорядилась о немедленном задержании австрийца на основании имеющихся подозрений в совершении преступления.

На допросе подросток рассказал полиции о намерениях совершить теракт. После этого было подано ходатайство о предварительном заключении.

Информацию о возможных целях или конкретных планах подозреваемого пока не разглашают, поскольку расследование еще продолжается.