В ЦБА произведено новое назначение

Назначен новый директор департамента управления валютными резервами Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, на эту должность назначена Джалилова Рена Фирдовси гызы.

Она занимала должность портфельного менеджера в "Европейском механизме стабильности" в период с 2017 по 2025 годы.