https://news.day.az/sport/1769373.html У "Зиря" новая форма - ФОТО Футбольный клуб "Зиря" представил формы на новый сезон. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу команды, домашняя форма выполнена в синем цвете, а гостевая - в красном.
У "Зиря" новая форма - ФОТО
Футбольный клуб "Зиря" представил формы на новый сезон.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу команды, домашняя форма выполнена в синем цвете, а гостевая - в красном.
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