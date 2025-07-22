Команда "фас" для "Штрейхера в юбке": совет "марговладельцам"

Автор: Акпер Гасанов

России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь "мнения расходятся", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, "в Кремле надеются, что разногласия относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях с Баку".

Данное заявление являет собой пример того, как можно сохранять хорошую мину при плохой игре.

Очевидно же, что позиции Азербайджана, которые базируются на международном праве и принципе территориальной целостности государств, никак не могут совпадать с позицией России, которая является государством-оккупантом, игнорирующим международное право и более трех лет подвергающие настоящему террору мирные украинские города и села. Наша страна лишь показала, что в состоянии жестко противостоять попыткам России игнорировать наши национальные интересы, а также совершать преступления, не неся за них наказания.

Безусловно, это не нравится руководству РФ, но свое недовольство оно выражает, увы, далеко не только посредством заявлений со стороны Пескова. Команда "фас" дана и пропагандистам с пониженной социальной ответственностью. Мы уже не раз слышали откровенное хамство в адрес нашей страны со стороны Владимира Соловьева и вот теперь соло ртом решила исполнить и Марго Симоньян.

Она изрядно и по команде кураторов возбудилась, увидев кадры из Ханкенди, где известная украинская журналистка Алёна Курбанова подарила главе нашего государства шевроны военнослужащих ВСУ. Безусловно, именно ВСУ являются последним заслоном на пути реализации российских планов по уничтожению украинской государственности. А Марго Симоньян является дамой, руки которой по локоть в крови украинского народа. Ибо она выполняет в современной России ровно те же самые функции, что в гитлеровской Германии выполнял Юлиус Штрейхер, который, напомню, выпускал газету "Дер Штюрмер", быстро получившую клеймо самого антисемитского издания Германии. А возглавляемые Марго Симоньян СМИ, информационно ублажая своих кураторов, занимаются экспортом российской пропаганды - лживой, циничной, отталкивающей. Ложь этих средств массовой пропаганды не имеет никаких границ - морально-этических, профессиональных, политических. Это откровенный яд, заливаемый в души и сердца жителей разных стран мира.

Особенно ярко все это проявилось в отношении Украины. Именно Марго была и остается рупором ненависти ко всему украинскому. Она регулярно тиражирует ложь про Украину, про руководство этой страны, про рядовых украинцев. Она тиражирует бред про "украинских националистов", распространяет примитивные фейки. Она пытается создать у россиян лживое представление о том, что во всех бедах РФ виноваты Украина и украинцы. Ровно также, как в свое время Штрейхер пытался обвинить евреев во всех проблемах Германии.

Но на сей раз, исполняя очередной приказ своих хозяев, Марго позволила себе откровенное хамство в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Естественно, что сделала она это заочно. Чем закончилась имевшая место несколько лет назад полемика "Штрейхера в юбке" с главой нашего государства - мы помним. Эта дама тогда принялась тиражировать ложь о "запрете" на въезд в нашу страну граждан разных стран с армянскими фамилиями.

Президент Азербайджана вывел Марго на чистую воду, продемонстрировав ее лживую сущность. Он подчеркнул, что армяне регулярно посещают страну - в частности, участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Европейские игры, а также приводил в пример участие католикоса всех армян Гарегина II, который приезжал в Баку и видел армянскую церковь с тысячами книжных томов на армянском языке.

Сейчас, на фоне запрета самой Симоньян посещать Армению и на фоне конфликта между руководством РА и руководством ААЦ во главе с Гарегином II, тогдашние речи Марго вспоминаются особенно забавно. Впрочем, главное тут то, что не выдержав полемики с главой нашего государства, Марго, назовем вещи своими именами, заткнулась. Кстати, ровно также она себя повела, когда глава ЧВК "Вагнер" Пригожин направился на танках и БТР в Москву.

Президент России Владимир Путин, наверное, таким образом решив продемонстрировав чудеса "смелости", исчез тогда из информационного пространства. Затаилась и Марго, ожидая, чем закончится схватка. И в этом - вся ее сущность. Предать, переметнуться, отречься для нее, как стакан воды выпить. Уверен, что в Кремле все это понимают, но вынуждены там использовать это одноразовое средство пропаганды многократно. Когда оно порвется - его выкинут. И Симоньян это понимает. Потому и работает ртом и руками безостановочно.

То же самое она будет делать при встрече с живым военнослужащим ВСУ. Причем, учитывая давнее отсутствие мужского внимания к ней, стон там будет стоять на всю "Россию-матушку", как любит говорить Симоньян. При этом, давшие ей команду "фас" кремлевские кураторы забывают, что в Азербайджане тоже есть СМИ. И что у нашей страны есть множество друзей в СМИ из самых разных стран мира, включая ту же Украину. И пройтись катком по Марго и ее покровителям, включая самого главного, мы тоже вполне можем.

Более того, азербайджанские журналисты, соединившись с украинскими коллегами могут исполнить известную кричалку болельщиков харьковского "Металлиста" про президента России Владимира Путина. Уверен, что выложенное в различных соцсетях видео такого содержания соберет десятки, если не сотни миллионов просмотров. Этого ли хотят хозяева Маргоши Симоньян? Вряд ли. Так что, пора им заполнить ее рот чем-то, мешающими нести соло дамы с заниженной степенью политической и социальной ответственности.