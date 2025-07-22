Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на непростые отношения в последнее время между Москвой и Баку, обе стороны проявляют сдержанность на основе связей, выстроенных годами. Россия остаётся одним из главных торговых партнёров Азербайджана, а Азербайджан, в свою очередь, стабильно и последовательно ведёт внешнюю политику, не разменяв ни одного принципа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, к примеру, сегодня выступил с таким заявлением:

"Мы рассчитываем, что всё-таки продолжим развивать наши двусторонние отношения. Азербайджан - наш партнёр. Мы надеемся, что наши отношения будут и дальше продолжаться и развиваться".

Конечно, на фоне этого заявления пока не видно положительных шагов со стороны Москвы, но тем не менее есть те, кто всеми силами пытается взорвать и без того напряжённую обстановку. Это обкуренные z-пропагандисты, маргиналы на бюджете и старые политические неудачники, всю жизнь зарабатывающие тем, что гадят. Один из них - хорошо знакомый всем по своему армяноцентричному фетишизму Константин Затулин, который активно продолжает мусолить антиазербайджанские настроения.

По его словам, обострение в отношениях с Баку якобы открыло Москве глаза: мол, Азербайджан "не тот, за кого себя выдавал". Затулин с серьёзным выражением лица рассказывает, что россиянам "пудрили мозги" разговорами о стратегическом партнёрстве, а теперь, дескать, Баку "перестал изображать из себя лучшего друга России", ведь Москва "слишком увязла в Украине", чтобы заметить, как Азербайджан якобы действует "вразрез с интересами РФ". Ну и, конечно, чтобы его не заподозрили в недостаточной верности армянскому нарративу, он добавил дежурную страшилку о Турции и НАТО - дескать, Баку не может вести самостоятельную политику, а лишь "играет на обострение", прикрываясь Анкарой.

Вот здесь-то и стоит остановиться, чтобы разобрать, кто здесь кого "пудрит", кто действительно изменился, а кто уже много лет сидит в Госдуме в роли декоративного клоуна.

Кто, собственно, давал этому унылому рупору шизофрении право говорить, "кем был или является Азербайджан"? Азербайджан никогда не "выдавал себя" за что-то. Мы не притворялись, не заигрывали, не прятались за чужие спины. Баку с самого начала последовательно проводил независимую внешнюю политику. Мы и в 90-х, и в 2000-х, и сейчас говорили одно и то же: мы открыты для партнёрства, но на равных. Мы не торгуем суверенитетом, не поддаёмся шантажу, и никогда не позволим себе быть чьим-то "младшим братом". Это ваша армянская клиентела вечно ищет, кому поклониться, чтобы вымолить поддержку.

Вы, господин Затулин, слишком давно живёте в придуманной вами картине, где страны обязаны оправдывать чьи-то ожидания, подыгрывать чужим комплексам и делать реверансы в сторону тех, кто громче всех жалуется. Но Азербайджан - это не проект ваших фантазий. Это государство, у которого есть честь, достоинство и твёрдый курс. Азербайджан никогда не надевал масок. Мы были, есть и остаёмся страной, которая говорит прямо, действует решительно и не нуждается в посредниках, чтобы определить свои приоритеты. А если вы, господин Затулин, всё это время не могли понять, кто перед вами - то проблема вовсе не в Баку, а в вашем уровне восприятия. Вам просто не дано читать реальность. Вы не первый, кто путает вежливость с подчинением, и явно не последний, кто путает личные комплексы с международной политикой. Ваши заявления - не аналитика, это завуалированная истерика.

Вот она - суть мышления Затулина и ему подобных дебилов: либо ты стоишь по стойке смирно и ждёшь команды, либо ты враг.

То, что Баку действует в интересах своего народа и своей государственности, Затулин не может даже осмыслить. Для него любая самостоятельная позиция - "это заговор". Любая принципиальность - "это провокация". Любая независимость - "это удар в спину".

С Арменией это работает. Ну и пусть работает. С нами не проканает.

Азербайджан последовательно строит региональные союзы, реализует масштабные инфраструктурные проекты, укрепляет партнёрства с десятками стран - и делает это не "вопреки", а потому что умеет работать. А вот Затулин просто не умеет признавать успех. Он не может признать, что у кого-то получилось - без Москвы, без ваших советов, без ваших одолжений.

Отсюда и злость. Отсюда и зависть. Отсюда и жалкая попытка выдать своё разочарование за "осознание" со стороны России.

Азербайджан никого не провоцирует и ничего не обостряет. Если для вас, господин Затулин, это выглядит как "обострение", то ударьтесь головой об стену и все пройдет.

И да, Турция - наш брат, партнёр, союзник. Мы не скрывали и не скрываем этого. В этом нет никакой подлости, нет никакого заговора. Также мы никогда не скрывали, что поддерживаем территориальную целостность Украины. Да и вообще любых государств.

Константин Затулин - это политическая плесень. Ни один из его прогнозов не сбылся. Ни один из его "анализов" не выдержал проверку временем. Именно поэтому ему пора открыто сказать - заткнись, Затулин.