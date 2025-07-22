https://news.day.az/politics/1769392.html Джейхун Байрамов обсудил с Президентом Грузии сотрудничество двух стран Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с Президентом Михеилом Кавелашвили. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Джейхун Байрамов обсудил с Президентом Грузии сотрудничество двух стран
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с Президентом Михеилом Кавелашвили.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Согласно информации, в ходе встречи стороны отметили стратегическое партнерство и дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией, подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества на высоком уровне в приоритетных направлениях.
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