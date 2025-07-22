В США сравнили Т-72 с западными современниками

Советские Т-72, которые лежат в основе современных модификаций танка, оказались лучше западных аналогов.

Как передает Day.Az, возможности машин сравнили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что Т-72, который приняли на вооружение в 1973 году, зарекомендовал себя как надежная и простая в обслуживании машина. Танки семейства Т-72 экспортировали во многие страны, однако Россия остается крупнейшим эксплуатантом этих машин.