https://news.day.az/world/1769433.html В США сравнили Т-72 с западными современниками Советские Т-72, которые лежат в основе современных модификаций танка, оказались лучше западных аналогов. Как передает Day.Az, возможности машин сравнили в публикации американского издания The National Interest (TNI).
В США сравнили Т-72 с западными современниками
Советские Т-72, которые лежат в основе современных модификаций танка, оказались лучше западных аналогов.
Как передает Day.Az, возможности машин сравнили в публикации американского издания The National Interest (TNI).
Отмечается, что Т-72, который приняли на вооружение в 1973 году, зарекомендовал себя как надежная и простая в обслуживании машина. Танки семейства Т-72 экспортировали во многие страны, однако Россия остается крупнейшим эксплуатантом этих машин.
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