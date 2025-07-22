Проводится мероприятие по случаю 150-летнего юбилея азербайджанской национальной печати

22 июля Агентство развития медиа проводит мероприятие, посвященное 150-летию азербайджанской национальной печати.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к представителям медиа в связи с 150-летнем юбилеем национальной печати.

Обращение зачитал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в мероприятии, посвященном 150-летнему юбилею национальной печати, принимают участие руководители азербайджанских телевизионных каналов, информационных агентств, ряда ведущих печатных и онлайн медиасубъектов, представители общественности.