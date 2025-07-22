Проводится мероприятие по случаю 150-летнего юбилея азербайджанской национальной печати
22 июля Агентство развития медиа проводит мероприятие, посвященное 150-летию азербайджанской национальной печати.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к представителям медиа в связи с 150-летнем юбилеем национальной печати.
Обращение зачитал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Отметим, что в мероприятии, посвященном 150-летнему юбилею национальной печати, принимают участие руководители азербайджанских телевизионных каналов, информационных агентств, ряда ведущих печатных и онлайн медиасубъектов, представители общественности.
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