Президент Ильхам Алиев: Национальная печать за полтора столетия прошла славный и прогрессивный путь развития

Сегодня мы уже с гордостью можем сказать, что наша национальная печать за полтора столетия прошла славный и прогрессивный путь развития. Примечательно, что она отмечает нынешний юбилей в Азербайджане, который уже полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева представителям медиа по случаю 150-й годовщины создания азербайджанской национальной печати.

Глава государства подчеркнул, что в период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий. "На этом историческом и судьбоносном для нашей страны и народа этапе азербайджанские медиа сыграли большую роль в оперативном и объективном информировании общества, предотвращении массовых дезинформационных атак, проявили высокий профессионализм, истинный патриотизм и солидарность в донесении нашего правого голоса и нашей позиции до международной общественности.

Несомненно, победа, одержанная нами в информационном пространстве, является неотъемлемой частью нашей славной Победы на поле боя, пятилетие которой мы будем отмечать в этом году", - отметил Президент Азербайджана в поздравительном послании.