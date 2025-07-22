Стремительно растет число жертв наводнения в Пакистане

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, возросло до 242 человек.

Как передает Day.Az, муссонные дожди, начавшиеся в Пакистане в конце июня и продолжающиеся до сих пор, стали причиной наводнений и оползней.

По последним данным, за последние 24 часа в результате стихийных бедствий погибли как минимум ещё 21 человек. Число пострадавших достигло 600 человек.

Ранее сообщалось о 221-м погибшем.