https://news.day.az/world/1769453.html Стремительно растет число жертв наводнения в Пакистане Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, возросло до 242 человек. Как передает Day.Az, муссонные дожди, начавшиеся в Пакистане в конце июня и продолжающиеся до сих пор, стали причиной наводнений и оползней.
Стремительно растет число жертв наводнения в Пакистане
Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, возросло до 242 человек.
Как передает Day.Az, муссонные дожди, начавшиеся в Пакистане в конце июня и продолжающиеся до сих пор, стали причиной наводнений и оползней.
По последним данным, за последние 24 часа в результате стихийных бедствий погибли как минимум ещё 21 человек. Число пострадавших достигло 600 человек.
Ранее сообщалось о 221-м погибшем.
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