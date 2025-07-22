Рецепт лечения армянского "реваншизма" - международно признанные правовые документы

Автор: Акпер Гасанов

Я снова мысленно возвращаюсь к заявлениям, которые были сделаны Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ханкенди, перед участниками III Глобального Шушинского медиафорума. Напомню, что глава нашего государства подчеркнул, что одной из тем, которую он обсуждал во время встречи в Абу-Даби с премьер-министром Армении Николом Пашиняном был очень низкий уровень доверия между сторонами.

И в этой связи он напомнил, что позиция Азербайджана никогда не менялась.

"Как в 2003 году я говорил, что "Карабах - это наша земля!", так и на протяжении этих 22 лет говорил и говорю. Но армянская позиция менялась. А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия? У меня такой гарантии нет. Гарантией должны быть международно-правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма", - заявил глава нашего государства.

А еще, выступая перед отечественными и зарубежными журналистами, он напомнил, что на этом самом месте сепаратистами было построено здание, которое они назвали парламентом.

"Ну и, в один из первых приездов моих сюда мы приняли решение, думаю, совершенно правильное, это чертово логово разрушить, и на его месте мы построили такой прекрасный Конгресс-холл, который принимает глав государств", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Он также указал на то, что рядом строится гостиница, которая была в советское время, но также была разрушена во время оккупации. Площадь перед Конгресс-центром названа сейчас Площадью Победы.

"В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области, которое было центром сепаратизма, будет располагаться Музей Победы. Сейчас там идут строительные работы", - сказал глава нашего государства.

И в этой связи хочу напомнить, что в советское время Ханкенди, переименованный в советское время в честь дашнака, а потом большевика Шаумяна в "Степанакерт", действительно очень активно развивался в составе НКАО Азербайджанской ССР. Только в 1971-1985 годы в НКАО было инвестировано 483 млн рублей. Жилищное строительство в НКАО составляло 4,76 м² на человека, против 3,64 м² в целом по АзССР. Медобслуживание: число коек на 10 000 жителей в НКАО было на 15 % выше, чем в среднем по республике.

Дошкольных учреждений в НКАО было на 40 % больше, средних школ - на 60 % больше на душу населения по сравнению с АзССР. Кроме того, в НКАО было втрое больше кинотеатров и клубов, и почти вдвое больше библиотек на душу населения, с библиотечным фондом в 1,6 раза выше среднего по АзССР. К концу советской эпохи в Степанакерте действовали около 19 заводов: электротехнический, асфальтобетонный, шёлковый и винодельческий комбинаты.

Также функционировали педагогический институт, медицинское и музыкальное училища, музей краеведения и драмтеатр. Одним словом, НКАО демонстрировала показатели развития выше средне республиканских: лучший уровень жизни, развитая инфраструктура и высокий культурный статус региона. Соответственно, "Степанакерт" как столица автономии становился экономическим, образовательным и культурным центром региона.

Но стало ли это препятствием для роста сепаратизма среди армянского населения города? Нет, не стало. Именно в здесь, как известно, находилось гнездо лидеров карабахской хунты. Многие из членов которой ныне могут переоценить весь свой прожитый путь, но от того степень их вины перед Азербайджаном не станет меньшей. Впрочем, дело ведь не только в них.

Я лично разместил в соцсети "Тик-Ток" два видео из Ханкенди. Просмотрев первое из них армяне начали твердить, что "нет никакого Ханкенди, а есть Степанакерт". В ответ на просьбу показать хотя бы одну действующую карту, где упоминался бы город с таким названием, армяне сбегали в кусты, сыпля проклятиями. И напоминание о том, что даже Никол Пашинян в свое уже признал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, тоже вызывает у них истерику.

При этом, армянские пользователи "Тик-Тока" принялись утверждать, что в Ханкенди якобы нет жителей. Поэтому я и снял второе видео, где кафе, магазины и парки города полны отдыхающими. Что понеслось в ответ? Что-то типа того, что "это мы все построили" и "мы все равно все это отвоюем". Как видим, снова ложь, снова чушь, снова мифы и ненависть, наперевес с "реваншизмом". Видя все это понимаешь, что прав Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда говорит о том, что гарантией мира должны быть международно-правовые нормы и документы, железобетонно закрывающие крышку гроба сепаратизма.