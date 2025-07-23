Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму "главарем банды" и обвинил в заговоре против себя.

Об этом республиканец заявил на встрече с президентом Филиппин в Белом доме, передает Day.Az.

По мнению Трампа, Обама совершил государственную измену. Он добавил, что позволил Хиллари Клинтон "сорваться с крючка" во время своего первого президентского срока.

"После того, что они сделали со мной, неважно, хорошо это или плохо, пришло время кое-кем заняться", - отметил президент США.

Накануне Трамп опубликовал в интернете видеозапись с задержанием Обамы, созданную с помощью искусственного интеллекта. На видео есть фрагменты выступлений американских политиков, в том числе бывшего президента Джо Байдена, в которых каждй произносит одинаковую фразу: "Никто не стоит выше закона". В конце видео Трамп и Обама сидят в креслах, затем появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму. Далее экс-президента отправляют в тюрьму.