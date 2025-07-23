Во Франции уголовно преследуют Рашиду Дати

Французский министр культуры Рашида Дати, находящаяся под следствием с 2021 года, предстанет перед судом по делу Renault.

Как передает Day.Az со ссылкой на Euronews, это может повлиять на её возможное участие в выборах мэра Парижа, запланированных на март 2026 года.

Во вторник французские судебные органы приняли решение передать дело министра и бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона в уголовный суд. В рамках расследования речь идёт о соглашении на оказание консультационных услуг для автомобильного альянса в период с 2010 по 2012 год, когда Дати была депутатом Европарламента.

Как утверждается, Рашида Дати, будучи народным избранником, продолжала также вести адвокатскую деятельность, что допускается французским законодательством. Она неоднократно подчёркивала, что выполняла свои профессиональные обязанности в рамках договора, заключённого с компанией.

Соглашение с Renault-Nissan было заключено вскоре после того, как Дати покинула пост министра юстиции в 2009 году и сосредоточилась на работе в Европарламенте.

В ноябре 2024 года Национальная финансовая прокуратура предложила передать дело в суд в рамках расследования, начатого ещё в 2019 году. Оба фигуранта - Рашида Дати и Карлос Гон - последовательно отстаивают свою правовую позицию.

Карлос Гон, имеющий французское, ливанское и бразильское гражданство, находится в Ливане с 2019 года. Его ситуация связана с международным иском, выданным Японией, и не имеет отношения к рассматриваемому делу.

Не исключено, что происходящее имеет не только правовую, но и политическую подоплёку. Передача дела в суд совпала с активным обсуждением возможного участия Рашиды Дати в муниципальных выборах, что вызывает вопросы у наблюдателей. Также учитывается, что она является заметной и нестандартной фигурой в политике - женщиной с иммигрантскими корнями, построившей карьеру в высших эшелонах власти.

Елисейский дворец напомнил о необходимости соблюдать презумпцию невиновности.

Рашида Дати была назначена министром культуры в январе 2024 года. Вскоре в прессе появились публикации о неофициальной договорённости между руководством страны и представителями партии "Республиканцы", в рамках которой ей якобы могло быть обещано участие в выборах мэра Парижа - информация, официально не подтверждённая.

На посту министра Дати делает акцент на доступности и распространении культуры среди широких слоёв населения. Она также выступает за реформу общественного вещания, предусматривающую его объединение - инициативу, вызвавшую широкий общественный резонанс.

Как сообщают Le Figaro и RTL со ссылкой на источники в администрации президента, глава государства принял к сведению решение суда, подчеркнув, что дело не означает вынесения приговора и что Рашида Дати продолжает исполнять свои обязанности в правительстве.

"Я не собираюсь ни от чего отказываться", - заявила министр культуры, подчеркнув, что не намерена уходить в отставку и будет продолжать работу.