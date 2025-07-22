В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше проведена концертная программа

22 июля в Шуше состоялась концертная программа в рамках Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт состоялся перед домом Хуршидбану Натаван.

В программе были представлены азербайджанские национальные танцы, а также прозвучали народные и композиторские песни.

Отметим, что Дни поэзии Вагифа завершатся 23 июля.