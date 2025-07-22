https://news.day.az/culture/1769449.html В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше проведена концертная программа 22 июля в Шуше состоялась концертная программа в рамках Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт состоялся перед домом Хуршидбану Натаван.
В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше проведена концертная программа
22 июля в Шуше состоялась концертная программа в рамках Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт состоялся перед домом Хуршидбану Натаван.
В программе были представлены азербайджанские национальные танцы, а также прозвучали народные и композиторские песни.
Отметим, что Дни поэзии Вагифа завершатся 23 июля.
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